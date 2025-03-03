ДСНС: через обстріл Богодухівщини постраждав підліток, його госпіталізували

Про пожежі, які трапилися протягом доби, поінформували вранці 3 березня в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Усього за добу на Харківщині було сім пожеж, одна з яких виникла через обстріли росіян. Йдеться про вечірній удар по Харкову.

“В результаті атаки БпЛА сталися часткові руйнації п’ятиповерхового житлового будинку, а також пожежа на даху та у квартирах верхніх поверхів. Врятовано 5 осіб. Пожежу площею 80 м кв. ліквідовано. На місці події працювало 54 рятувальники та 12 одиниць техніки. Психологи надавали допомогу постраждалим. Задіяно кінологічний розрахунок ДСНС”, – пишуть рятувальники.

Попередньо постраждали вісім людей, серед них – одна дитина. Також пожежники обстежили місця “прильотів” у Богодухівському та Лозівському районах.

“Внаслідок влучання (попередньо КАБ) на відкриту територію в с. Довжик Богодухівського району пошкоджено 2 складських приміщення, 4 приватних будинки, електромережі. Постраждали: жінка 1960 р.н. та хлопець 2010 р.н. Госпіталізовані до лікарні”, – додали у ДСНС.