ГСЧС: из-за обстрела Богодуховщины пострадал подросток, его госпитализировали
О пожарах, которые произошли в течение суток, проинформировали утром 3 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Всего за сутки на Харьковщине было семь пожаров, один из которых возник из-за обстрела россиян. Речь идет о вечернем ударе по Харькову.
«В результате атаки БпЛА произошли частичные разрушения пятиэтажного жилого дома, а также пожар на крыше и квартирах верхних этажей. Спасены 5 человек. Пожар площадью 80 кв. ликвидирован. На месте происшествия работало 54 спасателя и 12 единиц техники. Психологи оказывали помощь пострадавшим. Задействован кинологический расчет ГСЧС», – уточнили спасатели.
Предварительно, пострадали восемь человек, среди них – один ребенок. Также пожарные обследовали места «прилетов» в Богодуховском и Лозовском районах.
«В результате попадания (предварительно КАБ) на открытую территорию в с. Должик Богодуховского района повреждено 2 складских помещения, 4 частных дома, электросети. Пострадали: женщина 1960 г.р. и парень 2010 г.р. Госпитализированы в больницу», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 08:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые произошли в течение суток, проинформировали утром 3 марта в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".