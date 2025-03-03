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Звери погибли в экопарке из-за ночных обстрелов россиян – Гололобов

Происшествия 09:04   03.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Звери погибли в экопарке из-за ночных обстрелов россиян – Гололобов

О последствиях ночных ударов по Харьковской области рассказал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

По его информации, ночью враг атаковал Малоданиловскую громаду беспилотниками. «Прилеты» зафиксировали в селе Лесное.

«Незначительные повреждения получили частные дома. О пострадавших информация отсутствует», – пишет Гололобов.

Однако, добавил глава громад, в харьковском экопарке погибла часть зверей. Тем временем в парке эту информацию пока что не прокомментировали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 09:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночных ударов по Харьковской области рассказал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.".