Звери погибли в экопарке из-за ночных обстрелов россиян – Гололобов

О последствиях ночных ударов по Харьковской области рассказал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

По его информации, ночью враг атаковал Малоданиловскую громаду беспилотниками. «Прилеты» зафиксировали в селе Лесное.

«Незначительные повреждения получили частные дома. О пострадавших информация отсутствует», – пишет Гололобов.

Однако, добавил глава громад, в харьковском экопарке погибла часть зверей. Тем временем в парке эту информацию пока что не прокомментировали.