Уже неделю в Цуповке ищут тело мужчины под завалами после удара КАБ
В селе Цуповка в Харьковской области после авиаудара 24 февраля до сих пор ищут тело мужчины, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко 3 марта.
«Все время на месте происшествия продолжалась поисковая операция, цель которой – найти мужчину, который, вероятно, находится под завалами собственного дома. Местные жители сплотились и вместе со спасателями пытаются отыскать и достать его тело. К поисковым работам также были привлечены полицейские кинологи со служебными собаками. К сожалению, результата пока нет, поскольку из-за колоссальных масштабов разрушений невозможно быстро разобрать завалы», — написал Задоренко.
Он также рассказал, что двое мужчин до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в 10:15 24 февраля по Цуповке ударил КАБ. В результате атаки в населенном пункте вспыхнули пожары в частном жилищном секторе. Повреждены, по меньшей мере, 20 домов, хозяйственные помещения, авто, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. В результате авиаудара пострадали четыре человека. У 21-летнего жителя – акубаротравма. У 19-летней девушки – многочисленные осколочные ранения. Двое мужчин 37 и 73 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии: у обоих взрывные травмы, переломы и т.д.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вячеслав Задоренко, завали, КАБ, тело, харьковщина, Цуповка;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Цуповка в Харьковской области после авиаудара 24 февраля до сих пор ищут тело мужчины, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".