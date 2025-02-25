«Прилет» по домам»: первые минуты после удара по Цуповке показали в полиции
Первые минуты после удара КАБ по селу Цуповка в Харьковской области 24 февраля показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На видео попал момент, когда копы получили только информацию об ударе. В частности, им сообщают о «прилете» по домам».
После этого полицейские прибыли на место удара и помогли пострадавшим добраться до медучреждений.
Напомним, в 10:15 24 февраля по Цуповке ударил КАБ. В результате атаки в населенном пункте вспыхнули пожары в частном жилищном секторе. Повреждены, по меньшей мере, 20 домов, хозяйственные помещения, авто, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. В результате авиаудара пострадали четыре человека. У 21-летнего жителя – акубаротравма. У 19-летней девушки – многочисленные осколочные ранения. Двое мужчин 37 и 73 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии: у обоих взрывные травмы, переломы и т.д. Под завалами обстрелянного дома в селе спасатели все еще ищут человека, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области утром 25 февраля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, КАБ, прилет, Цуповка;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после удара КАБ по селу Цуповка в Харьковской области 24 февраля показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".