«Приліт» по будинках»: перші хвилини після удару по Цупівці показали в поліції
Перші хвилини після удару КАБ по селу Цупівка на Харківщині 24 лютого показали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На відео потрапив момент, коли копи тільки отримали інформацію про удар. Зокрема, їм повідомляють про «приліт» по будинках».
Після цього, поліцейські прибули на місце удару та допомогли постраждалих дістатися медзакладів.
Нагадаємо, о 10:15 24 лютого по Цупівці вдарив КАБ. Внаслідок атаки у населеному пункті спалахнули пожежі у приватному житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, господарчі приміщення, авто, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок авіаудару постраждали чотири людини. У 21-річного мешканця – акубаротравма. У 19-річної дівчини – численні осколкові поранення. Двоє чоловіків 37 та 73 років перебувають у лікарні у важкому стані: в обох вибухові травми, переломи тощо. Під завалами обстріляного будинку в селі рятувальники досі шукають людину, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області вранці 25 лютого.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, КАБ, прилет, Цуповка;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини після удару КАБ по селу Цупівка на Харківщині 24 лютого показали в ГУ Нацполіції в Харківській області.".