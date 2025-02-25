Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція

Події 13:15   25.02.2025
Вікторія Яковенко
П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція Фото: pixabay.com

О 12:30 армія РФ скинула п’ять КАБів на Золочівську громаду в Харківській області.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що два влучання зафіксували в селищі Золочів. Зокрема, одна авіабомба впала в гаражі, там пошкоджені два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, електропідстанція.

«Знищено один та пошкоджено три цивільних авто. Жінка 78 років отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес», – додав Синєгубов.

Другий КАБ пошкодив близько 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Постраждала жінка 48 років, у неї поранення склом та гостра реакція на стрес.

«Третій КАБ вдарив по відкритій території села Уди. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Четвертий КАБ влучив на відкритій території села Миронівка. Пʼята авіабомба влучила по околиці села Рідне. Попередньо – без пошкоджень та жертв», – зазначив голова ХОВА.

Читайте також: Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Рекордна сума». Скільки мільярдів залучили на відновлення Харківщини
«Рекордна сума». Скільки мільярдів залучили на відновлення Харківщини
25.02.2025, 13:53
П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція
П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція
25.02.2025, 13:15
Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)
Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)
25.02.2025, 13:00
Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»
Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»
25.02.2025, 12:46
Новини Харкова — головне за 25 лютого: ДСНСники шукають людину, наркобізнес
Новини Харкова — головне за 25 лютого: ДСНСники шукають людину, наркобізнес
25.02.2025, 13:18
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
25.02.2025, 12:12

Новини за темою:

13:16
Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація
12:08
Авіаудар по центру Золочева: як розбирали завали зруйнованої будівлі (фото)
08:05
Прямим влучанням по Золочеву КАБ зруйнував низку установ та будинки (фото)
09:27
Поранений, обстріл Золочева КАБами – що відбулося за добу на Харківщині
15:04
Сім КАБів вдарили по Золочівщині: серед постраждалих – 12-річний, фото й відео

Ви читали новину: «П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 12:30 армія РФ скинула п’ять КАБів на Золочівську громаду в Харківській області.".