П’ять КАБів вдарили по Золочівщині: пошкоджені будинки, електропідстанція

О 12:30 армія РФ скинула п’ять КАБів на Золочівську громаду в Харківській області.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що два влучання зафіксували в селищі Золочів. Зокрема, одна авіабомба впала в гаражі, там пошкоджені два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, електропідстанція.

«Знищено один та пошкоджено три цивільних авто. Жінка 78 років отримала поранення склом та зазнала гострої реакції на стрес», – додав Синєгубов.

Другий КАБ пошкодив близько 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Постраждала жінка 48 років, у неї поранення склом та гостра реакція на стрес.

«Третій КАБ вдарив по відкритій території села Уди. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Четвертий КАБ влучив на відкритій території села Миронівка. Пʼята авіабомба влучила по околиці села Рідне. Попередньо – без пошкоджень та жертв», – зазначив голова ХОВА.