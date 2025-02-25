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Пять КАБов ударили по Золочевщине: повреждены дома, электроподстанция

Происшествия 13:15   25.02.2025
Виктория Яковенко
Пять КАБов ударили по Золочевщине: повреждены дома, электроподстанция

В 12:30 армия РФ сбросила пять КАБов на Золочевскую громаду в Харьковской области.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что две попадания зафиксировали в поселке Золочев. В частности, одна авиабомба упала в гаражи, там повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция.

«Уничтожены один и повреждены три гражданских автомобиля. Женщина 78 лет получила ранение стеклом и острую реакцию на стресс», — добавил Синегубов.

Второй КАБ повредил около 20 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль и энергосети. Пострадала женщина 48 лет, у нее ранение стеклом и острая реакция на стресс.

«Третий КАБ ударил по открытой территории села Уды. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Четвертый КАБ попал на открытую территорию села Мироновка. Пятая авиабомба попала по окраине села Ридне. Предварительно – без повреждений и жертв», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 12:30 армия РФ сбросила пять КАБов на Золочевскую громаду в Харьковской области.".