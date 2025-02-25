Чем били россияне по северу региона, сообщили в ОТГВ «Харьков»
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки враг безуспешно четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска, проинформировали в ОТГВ «Харьков».
По данным защитников, оккупанты нанесли пять авиаударов с применением семи КАБов, 84 удара дронами-камикадзе, также совершили 470 обстрелов позиций украинских воинов.
Потери противника за прошедшие сутки составили 76 человек, из них безвозвратные – 27, санитарные – 49.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, ББМ, четыре артсистемы, 10 автомобилей, 12 единиц спецтехники, два средства РЭБ и 46 БпЛА.
Уничтожено: 48 укрытий для личного состава, два места хранения БП и стартовая позиция запуска БпЛА.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, КАБ, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг безуспешно четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".