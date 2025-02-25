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Чем били россияне по северу региона, сообщили в ОТГВ «Харьков»

Фронт 12:46   25.02.2025
Виктория Яковенко
Чем били россияне по северу региона, сообщили в ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки враг безуспешно четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска, проинформировали в ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, оккупанты нанесли пять авиаударов с применением семи КАБов, 84 удара дронами-камикадзе, также совершили 470 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 76 человек, из них безвозвратные – 27, санитарные – 49.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 76 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, ББМ, четыре артсистемы, 10 автомобилей, 12 единиц спецтехники, два средства РЭБ и 46 БпЛА.

Уничтожено: 48 укрытий для личного состава, два места хранения БП и стартовая позиция запуска БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг безуспешно четыре раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска, проинформировали в ОТГВ «Харьков».".