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Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»

Фронт 12:46   25.02.2025
Вікторія Яковенко
Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків» Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби ворог безуспішно чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, поінформували в ОТУВ «Харків».

За даними захисників, окупанти завдали п’ять авіаударів із застосуванням сімох КАБів, 84 удари дронами-камікадзе, також здійснили 470 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 76 осіб, з них безповоротні – 27, санітарні – 49.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 76 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, ББМ, чотири артсистеми, 10 автомобілів, 12 одиниць спецтехніки, два засоби РЕБ та 46 БпЛА.

Знищено: 48 укриттів для особового складу, два місця зберігання БП та стартову позицію запуску БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 12:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог безуспішно чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, поінформували в ОТУВ «Харків».".