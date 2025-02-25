Чим били росіяни по півночі регіону, повідомили в ОТУВ «Харків»

Минулої доби ворог безуспішно чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська, поінформували в ОТУВ «Харків».

За даними захисників, окупанти завдали п’ять авіаударів із застосуванням сімох КАБів, 84 удари дронами-камікадзе, також здійснили 470 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 76 осіб, з них безповоротні – 27, санітарні – 49.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 76 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, ББМ, чотири артсистеми, 10 автомобілів, 12 одиниць спецтехніки, два засоби РЕБ та 46 БпЛА.

Знищено: 48 укриттів для особового складу, два місця зберігання БП та стартову позицію запуску БпЛА.