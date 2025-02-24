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Авіаудар по Харківському району: під завалами можуть бути люди (доповнюється)

Події 13:35   24.02.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Харківському району: під завалами можуть бути люди (доповнюється) Фото: Вячеслав Задоренко

Вранці по селу Цупівка прилетів КАБ. Вже відомо про чотирьох постраждалих.

Доповнено о 13:35. В селі Цупівка близько 30 приватних будинків (п’ять з них майже повністю зруйновані) та десятки господарчих споруд постраждали через авіаудар РФ, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію пожеж та розбір завалів. За попередньою інформацією, під завалами може знаходитися чоловік», – додав Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко
Фото: Вячеслав Задоренко

13:00. За даними начальника Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслава Задоренка, до лікарні шпиталізували 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень.

«На місці події триває розбір завалів, під якими можуть перебувати люди. Також триває ліквідація чисельних пожеж. Таких руйнувань Цупівка не зазнавала з 2022 року», – констатував Задоренко.

Нагадаємо, по Цупівці росіяни вдарили КАБом близько 10:15, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко інформував про двох постраждалих – батька та сина. Вони у тяжкому стані.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 13:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці по селу Цупівка прилетів КАБ. Вже відомо про чотирьох постраждалих.".