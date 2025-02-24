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Фото обстріляного вранці Харкова показали у прокуратурі

Події 10:40   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото обстріляного вранці Харкова показали у прокуратурі

Наслідки ранкового “прильоту” у Харкові опублікували в обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 24 лютого близько 04:05 збройні сили рф завдали авіаційний удар по Київському району м. Харкова”, – уточнили у прокуратурі.

Обстріл Харкова 24 лютого 2025

КАБ влучив по території цивільного підприємства. Внаслідок удару пошкоджені будівлі та приміщення. Постраждалих через обстріл немає, додали правоохоронці.

Нагадаємо, вранці мер Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по Харкову близько 04:00. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: прилетіло по околицях Київського району м. Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджений дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі і скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 10:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ранкового “прильоту” у Харкові опублікували в обласній прокуратурі.".