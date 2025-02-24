Фото обстрелянного утром Харькова показали в прокуратуре

Последствия утреннего «прилета» в Харькове опубликовали в областной прокуратуре.

«По данным следствия, 24 февраля около 04:05 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по Киевскому району г. Харькова», – уточнили в прокуратуре.

КАБ попал по территории гражданского предприятия. Вследствие удара повреждены здания и помещения. Пострадавших из-за обстрела нет, добавили правоохранители.

Напомним, утром мэр Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по Харькову около 04:00. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: прилетело по окраине Киевского района. Повреждены крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса.