Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харьков  -9°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова

Происшествия 08:51   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова Скриншот

В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.

Накануне утром ВС РФ ударили по авто в Купянске FPV-дроном. А ночью и утром 24 февраля оккупанты начали бить по другим громадам.

«С 02:00 до 03:30 военные РФ нанесли удар тремя БпЛА типа ‘Шахед’ по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов был поврежден грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.

В 04:00 зафиксировали «прилеты» по Золочевщине. Под ударом оказались села Черноглазовка и Должик. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Кроме того, добавил Синегубов, утром досталось и Харькову.

«04:00 на окраине Киевского района г. Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждены крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса», – сообщил начальник ХОВА.

Читайте также: Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов 
Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов 
24.02.2025, 07:06
Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу
Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу
24.02.2025, 08:54
«Люди на фронте за*лись» — парамедик из Харькова, ушедшая на войну в 19 лет
«Люди на фронте за*лись» — парамедик из Харькова, ушедшая на войну в 19 лет
24.02.2025, 08:08
Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова
Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова
24.02.2025, 08:51
Сегодня 24 февраля: какой день в истории
Сегодня 24 февраля: какой день в истории
24.02.2025, 06:00
Снежно и морозно: прогноз погоды в Харькове и области на 24 февраля
Снежно и морозно: прогноз погоды в Харькове и области на 24 февраля
23.02.2025, 21:39

Новости по теме:

08:57
Ночью и утром РФ била по Купянщине – Синегубов рассказал о последствиях
08:30
Мужчина пострадал на Купянщине из-за обстрелов РФ – Синегубов
08:04
РФ ударила КАБами по Харьковщине – Синегубов рассказал, куда «прилетело»
08:35
Обстрелы и эвакуация на Купянщине – Синегубов о ситуации в громаде
11:57
Синегубов: люди начали возвращаться в Купянск, но не сами – везут детей

Вы читали новость: «Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.".