Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова
В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.
Накануне утром ВС РФ ударили по авто в Купянске FPV-дроном. А ночью и утром 24 февраля оккупанты начали бить по другим громадам.
«С 02:00 до 03:30 военные РФ нанесли удар тремя БпЛА типа ‘Шахед’ по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов был поврежден грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.
В 04:00 зафиксировали «прилеты» по Золочевщине. Под ударом оказались села Черноглазовка и Должик. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Кроме того, добавил Синегубов, утром досталось и Харькову.
«04:00 на окраине Киевского района г. Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждены крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса», – сообщил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.".