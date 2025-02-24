Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова

В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.

Накануне утром ВС РФ ударили по авто в Купянске FPV-дроном. А ночью и утром 24 февраля оккупанты начали бить по другим громадам.

«С 02:00 до 03:30 военные РФ нанесли удар тремя БпЛА типа ‘Шахед’ по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов был поврежден грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.

В 04:00 зафиксировали «прилеты» по Золочевщине. Под ударом оказались села Черноглазовка и Должик. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Кроме того, добавил Синегубов, утром досталось и Харькову.

«04:00 на окраине Киевского района г. Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждены крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса», – сообщил начальник ХОВА.