Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова
У ранковому зведенні 24 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Харкову та області.
Напередодні вранці ЗС РФ вдарили по авто у Куп’янську FPV-дроном. А вночі та вранці 24 лютого окупанти почали бити по інших громадах.
“Із 02:00 до 03:30 військові рф завдали удару трьома БпЛА типу ,,Шахед” по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.
О 04:00 зафіксували “прильоти” по Золочівщині. Під ударом опинилися села Чорноглазівка та Довжик. Інформації про руйнування та постраждалих немає. Крім того, додав Синєгубов, уранці дісталося й Харкову.
“04:00 на околицях Київського району м. Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 24 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Харкову та області.".