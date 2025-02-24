Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова

У ранковому зведенні 24 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Харкову та області.

Напередодні вранці ЗС РФ вдарили по авто у Куп’янську FPV-дроном. А вночі та вранці 24 лютого окупанти почали бити по інших громадах.

“Із 02:00 до 03:30 військові рф завдали удару трьома БпЛА типу ,,Шахед” по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.

О 04:00 зафіксували “прильоти” по Золочівщині. Під ударом опинилися села Чорноглазівка ​​та Довжик. Інформації про руйнування та постраждалих немає. Крім того, додав Синєгубов, уранці дісталося й Харкову.

“04:00 на околицях Київського району м. Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу”, – повідомив начальник ХОВА.