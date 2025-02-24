Терехов розповів, що змінилося у Харкові після запуску нової тривоги

Мер Ігор Терехов розповів про головні зміни у місті після того, як вдалося запустити диференційовану тривогу, передає пресслужба міськради.

“Реалізація цього проєкту стала справжнім проривом для функціонування Харкова. Тепер завдяки диференційованій системі оповіщень сирена лунає лише за умови реальних загроз, і містяни розуміють, що в цей час потрібно бути обережними. Крім того, інакше запрацювали банки та державні установи. Тепер вони зачиняються рідше, і це значно зручніше для містян”, – зазначив Терехов.

Він також уточнив, що торік повітряні тривоги тривали 157 днів. При цьому лише 20% з них попереджали про реальну загрозу для Харкова.

Нагадаємо, диференційована тривога запрацювала в Харкові 22 лютого. Тоді Терехов повідомив, що для впровадження в життя нової системи тривог багато місяців працювали десятки фахівців: інженери, військові, ППО та РТВ, ДСНС, ІТ компанія Stfalcon та компанія Ajax Systems і представники інших служб.