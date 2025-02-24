Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:54

Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова

У ранковому зведенні 24 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Харкову та області.

Напередодні вранці ЗС РФ вдарили по авто у Куп’янську FPV-дроном. А вночі та вранці 24 лютого окупанти почали бити по інших громадах.

“Із 02:00 до 03:30 військові рф завдали удару трьома БпЛА типу ,,Шахед” по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.

О 04:00 зафіксували “прильоти” по Золочівщині. Під ударом опинилися села Чорноглазівка ​​та Довжик. Інформації про руйнування та постраждалих немає. Крім того, додав Синєгубов, уранці дісталося й Харкову.

“04:00 на околицях Київського району м. Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу”, – повідомив начальник ХОВА.

08:40

Із вогню рятували жінку: вночі в Індустріальному районі спалахнула квартира

Про те, що вночі ліквідували пожежу у харківській багатоповерхівці, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Займання сталося в Індустріальному районі Харкова о 01:01.

“Там у п’ятиповерховому будинку на третьому поверсі у квартирі горіли домашні речі та сміття на площі 10 м кв. З осередку пожежі вогнеборці врятували жінку 1948 року народження. Ліквідація пожежі о 02:30. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.

Також напередодні ввечері о 20:30 отримали повідомлення про пожежу в Берестинському районі.

“Надійшло повідомлення, що в селі Дар-Надежда Берестинського району внаслідок пожежі загинула жінка 1942 року народження. Пожежа самоліквідована. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – зазначили рятувальники.

08:30

Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб

Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати двічі в районі Вовчанська та Западного.

“На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки”, – уточнили у ГШ.

Також росіяни обстріляли із авіації Вовчанськ, передають українські захисники.

07:24

Два КАБи прилетіли по Золочівщині вранці 24 лютого

Росіяни обстріляли громаду близько 04:00, пише начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“Перша авіабомба влучила по відкритій місцевості неподалік села Чорноглазівка, друга по відкритій місцевості поблизу села Довжик”, – передає видання “Зоря”.

Інформації про постраждалих та руйнування немає, уточнив Коваленко.

07:11

Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов

Удар зафіксували о 04:00, пише мер Ігор Терехов.

“Приліт” стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав“, – уточнив мер.

Наразі, додав міський голова, інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.