Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харків  -9°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту

Україна 08:54   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:54

Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова

У ранковому зведенні 24 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських ударів по Харкову та області.

Напередодні вранці ЗС РФ вдарили по авто у Куп’янську FPV-дроном. А вночі та вранці 24 лютого окупанти почали бити по інших громадах.

“Із 02:00 до 03:30 військові рф завдали удару трьома БпЛА типу ,,Шахед” по території сільськогосподарського підприємства в селі Рясне Золочівської громади. Внаслідок ударів було пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення. Пошкоджена амбулаторія та два приватних домоволодіння. Без постраждалих”, – уточнив Синєгубов.

О 04:00 зафіксували “прильоти” по Золочівщині. Під ударом опинилися села Чорноглазівка ​​та Довжик. Інформації про руйнування та постраждалих немає. Крім того, додав Синєгубов, уранці дісталося й Харкову.

“04:00  на околицях Київського району м. Харків. Влучання КАБ в непрацююче виробниче приміщення. Пошкоджено дах та перекриття 2-поверхового виробничої будівлі та скління вікон 5-поверхового сусіднього адміністративного корпусу”, – повідомив начальник ХОВА.

08:40

Із вогню рятували жінку: вночі в Індустріальному районі спалахнула квартира

Про те, що вночі ліквідували пожежу у харківській багатоповерхівці, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Займання сталося в Індустріальному районі Харкова о 01:01.

“Там у п’ятиповерховому будинку на третьому поверсі у квартирі горіли домашні речі та сміття на площі 10 м кв. З осередку пожежі вогнеборці врятували жінку 1948 року народження. Ліквідація пожежі о 02:30. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.

Також напередодні ввечері о 20:30 отримали повідомлення про пожежу в Берестинському районі.

“Надійшло повідомлення, що в селі Дар-Надежда Берестинського району внаслідок пожежі загинула жінка 1942 року народження. Пожежа самоліквідована. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – зазначили рятувальники.

08:30

Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб

Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати двічі в районі Вовчанська та Западного.

“На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки”, – уточнили у ГШ.

Також росіяни обстріляли із авіації Вовчанськ, передають українські захисники.

07:24

Два КАБи прилетіли по Золочівщині вранці 24 лютого

Росіяни обстріляли громаду близько 04:00, пише начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“Перша авіабомба влучила по відкритій місцевості неподалік села Чорноглазівка, друга по відкритій місцевості поблизу села Довжик”, – передає видання “Зоря”.

Інформації про постраждалих та руйнування немає, уточнив Коваленко.

07:11

Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов

Удар зафіксували о 04:00, пише мер Ігор Терехов.

“Приліт” стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство. На щастя, ніхто не постраждав“, – уточнив мер.

Наразі, додав міський голова, інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.

Читайте також: Сьогодні 24 лютого: який день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова
Синєгубов повідомив, куди влучив КАБ під час ранкового обстрілу Харкова
24.02.2025, 08:51
За день до війни: що розповідав начальник УСБУ Харківщини Дудін 23.02.2022
За день до війни: що розповідав начальник УСБУ Харківщини Дудін 23.02.2022
24.02.2025, 08:33
Із вогню рятували жінку: вночі в Індустріальному районі спалахнула квартира
Із вогню рятували жінку: вночі в Індустріальному районі спалахнула квартира
24.02.2025, 08:38
Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб
Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб
24.02.2025, 08:27
Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту
Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту
24.02.2025, 08:54

Новини за темою:

22:00
Новини Харкова — головне за 4.12: “нова” тривога в місті, удари по області
22:00
Новини Харкова — головне за 19.11: 1000 днів війни, “приліт” у місті
23:26
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, застава для Дудіна
22:08
Новини Харкова – головне за 6 листопада: успіхи РФ на Харківщині, обстріли
23:17
Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 24 лютого: росіяни вдарили КАБом по місту»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".