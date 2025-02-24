Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб

Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати двічі в районі Вовчанська та Западного.

“На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки”, – уточнили у ГШ.

Також росіяни обстріляли із авіації Вовчанськ, передають українські захисники.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, наразі такі: