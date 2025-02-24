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Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб

Україна 08:27   24.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим закінчилися бої на Харківському й Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб

Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни намагалися наступати двічі в районі Вовчанська та Западного.

“На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Загризового та в напрямку Богуславки”, – уточнили у ГШ.

Також росіяни обстріляли із авіації Вовчанськ, передають українські захисники.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 08:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.".