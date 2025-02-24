Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб
О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне пытались наступать дважды в районе Волчанска и Западного.
«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки», – уточнили в ГШ.
Также россияне обстреляли из авиации Волчанск, передают украинские защитники.
Потери ВС РФ, по информации Генштаба, на данный момент таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.".