Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб

О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать дважды в районе Волчанска и Западного.

«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки», – уточнили в ГШ.

Также россияне обстреляли из авиации Волчанск, передают украинские защитники.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, на данный момент таковы: