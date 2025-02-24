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Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб

Украина 08:27   24.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб

О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать дважды в районе Волчанска и Западного.

«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки», – уточнили в ГШ.

Также россияне обстреляли из авиации Волчанск, передают украинские защитники.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, на данный момент таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.".