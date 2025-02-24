Де атакував ворог 24 лютого на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку українські захисники відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку супротивник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боїв.
«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників і зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".