Де атакував ворог 24 лютого на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку українські захисники відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боїв.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників і зазнають значних втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.