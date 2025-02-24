Где атаковал враг 24 февраля на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении украинские защитники отбивают вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Петропавловки и Загрызово. Продолжаются шесть боев.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников и терпят значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.