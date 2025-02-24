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Где атаковал враг 24 февраля на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

Фронт 16:17   24.02.2025
Виктория Яковенко
Где атаковал враг 24 февраля на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении украинские защитники отбивают вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Петропавловки и Загрызово. Продолжаются шесть боев.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников и терпят значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".