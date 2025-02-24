Авиаудар по Харьковскому району: под завалами могут быть люди (дополняется)

Утром по селу Цуповка прилетел КАБ. Уже известно о четырех пострадавших.

Дополнено в 13:35. В селе Цуповка около 30 частных домов (пять из них почти полностью разрушены) и десятки хозяйственных построек пострадали из-за авиаудара РФ, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию пожаров и разбор завалов. По предварительной информации, под завалами может находиться мужчина», — добавил Задоренко.

13:00. По данным начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, в больницу госпитализировали 21-летнего мужчину и 18-летнюю девушку, которые получили обломочные ранения.

«На месте происшествия идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Также идет ликвидация численных пожаров. Такие разрушения Цуповка не испытывала с 2022 года», — констатировал Задоренко.

Напомним, по Цуповке россияне ударили КАБом около 10:15, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко информировал о двух пострадавших – отце и сыне. Они находятся в тяжелом состоянии.

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