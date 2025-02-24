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Авиаудар по Харьковскому району: под завалами могут быть люди (дополняется)

Происшествия 13:35   24.02.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар по Харьковскому району: под завалами могут быть люди (дополняется) Фото: Вячеслав Задоренко

Утром по селу Цуповка прилетел КАБ. Уже известно о четырех пострадавших.

Дополнено в 13:35. В селе Цуповка около 30 частных домов (пять из них почти полностью разрушены) и десятки хозяйственных построек пострадали из-за авиаудара РФ, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию пожаров и разбор завалов. По предварительной информации, под завалами может находиться мужчина», — добавил Задоренко.

Удар по Цуповке
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Цуповке
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Цуповке
Фото: Вячеслав Задоренко
удар по Цуповке
Фото: Вячеслав Задоренко

13:00. По данным начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, в больницу госпитализировали 21-летнего мужчину и 18-летнюю девушку, которые получили обломочные ранения.

«На месте происшествия идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Также идет ликвидация численных пожаров. Такие разрушения Цуповка не испытывала с 2022 года», — констатировал Задоренко.

Напомним, по Цуповке россияне ударили КАБом около 10:15, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко информировал о двух пострадавших – отце и сыне. Они находятся в тяжелом состоянии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 13:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром по селу Цуповка прилетел КАБ. Уже известно о четырех пострадавших.".