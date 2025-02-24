Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:54

Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова

В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.

Накануне утром ВС РФ ударили по авто в Купянске FPV-дроном. А ночью и утром 24 февраля оккупанты начали бить по другим громадам.

«С 02:00 до 03:30 военные РФ нанесли удар тремя БпЛА типа ‘Шахед’ по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов был поврежден грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.

В 04:00 зафиксировали «прилеты» по Золочевщине. Под ударом оказались села Черноглазовка и Должик. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Кроме того, добавил Синегубов, утром досталось и Харькову.

«04:00 на окраине Киевского района г. Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждены крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса», – сообщил начальник ХОВА.

08:40

Из огня спасали женщину: ночью в Индустриальном районе загорелась квартира

О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание произошло в Индустриальном районе Харькова в 01:01.

«Там в пятиэтажном доме на третьем этаже в квартире горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв. Из очага пожара пожарные спасли женщину 1948 года рождения. Ликвидация пожара в 02:30. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Также накануне вечером, в 20:30, получили сообщение о пожаре в Берестинском районе.

«Поступило сообщение, что в селе Дар-Надежда Берестинского района в результате пожара погибла женщина 1942 года рождения. Пожар самоликвидирован. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.

08:30

Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб

О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пытались наступать дважды в районе Волчанска и Западного.

«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки», – уточнили в ГШ.

Также россияне обстреляли из авиации Волчанск, передают украинские защитники

07:24

Два КАБа прилетели по Золочевщине утром 24 февраля

Россияне обстреляли громаду около 04:00, пишет начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«Первая авиабомба попала по открытой местности вблизи села Черноглазовка, вторая по открытой местности вблизи села Должик», – передает издание «Заря».

Информации о пострадавших и разрушениях нет, уточнил Коваленко.

07:11

Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов

Удар зафиксировали в 04:00, пишет мэр Игорь Терехов.

«Прилет» произошел фактически на окраине города Киевского района. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал», – уточнил мэр.

На данный момент, добавил городской голова, информация насчет разрушений и повреждений уточняется.