Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:54
Синегубов сообщил, куда попал КАБ во время утреннего обстрела Харькова
В утренней сводке 24 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях российских ударов по Харькову и области.
Накануне утром ВС РФ ударили по авто в Купянске FPV-дроном. А ночью и утром 24 февраля оккупанты начали бить по другим громадам.
«С 02:00 до 03:30 военные РФ нанесли удар тремя БпЛА типа ‘Шахед’ по территории сельскохозяйственного предприятия в селе Рясное Золочевской громады. В результате ударов был поврежден грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения. Повреждена амбулатория и два частных домовладения. Без пострадавших», – уточнил Синегубов.
В 04:00 зафиксировали «прилеты» по Золочевщине. Под ударом оказались села Черноглазовка и Должик. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Кроме того, добавил Синегубов, утром досталось и Харькову.
«04:00 на окраине Киевского района г. Харьков. Попадание КАБ в неработающее производственное помещение. Повреждены крыша и перекрытие 2-этажного производственного здания и остекление окон 5-этажного соседнего административного корпуса», – сообщил начальник ХОВА.
08:40
Из огня спасали женщину: ночью в Индустриальном районе загорелась квартира
О том, что ночью ликвидировали пожар в харьковской многоэтажке, рассказали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание произошло в Индустриальном районе Харькова в 01:01.
«Там в пятиэтажном доме на третьем этаже в квартире горели домашние вещи и мусор на площади 10 кв. Из очага пожара пожарные спасли женщину 1948 года рождения. Ликвидация пожара в 02:30. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.
Также накануне вечером, в 20:30, получили сообщение о пожаре в Берестинском районе.
«Поступило сообщение, что в селе Дар-Надежда Берестинского района в результате пожара погибла женщина 1942 года рождения. Пожар самоликвидирован. Подразделения ГСЧС не привлекались», – отметили спасатели.
08:30
Чем закончились бои на Харьковском и Купянском направлении, сообщил Генштаб
О боях, которые произошли на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне пытались наступать дважды в районе Волчанска и Западного.
«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Богуславки», – уточнили в ГШ.
Также россияне обстреляли из авиации Волчанск, передают украинские защитники
07:24
Два КАБа прилетели по Золочевщине утром 24 февраля
Россияне обстреляли громаду около 04:00, пишет начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«Первая авиабомба попала по открытой местности вблизи села Черноглазовка, вторая по открытой местности вблизи села Должик», – передает издание «Заря».
Информации о пострадавших и разрушениях нет, уточнил Коваленко.
07:11
Утром россияне обстреляли Харьков, повреждено предприятие – Терехов
Удар зафиксировали в 04:00, пишет мэр Игорь Терехов.
«Прилет» произошел фактически на окраине города Киевского района. Под ударом оказалось гражданское предприятие. К счастью, никто не пострадал», – уточнил мэр.
На данный момент, добавил городской голова, информация насчет разрушений и повреждений уточняется.
Читайте также: Сегодня 24 февраля: какой день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главніе новости, Харьков, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 24 февраля: россияне ударили КАБом по городу»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".