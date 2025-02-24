Сколько домов повредила РФ за три года в Харькове: данные Терехова
Фото: Игорь Терехов
Печальную статистику разрушений в Харькове за три года полномасштабного вторжения РФ сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Цена нашего сопротивления очень высока. За три года полномасштабной войны россия атаковала 8 239 жилых домов, 132 школы, 114 детских садов, 129 зданий вузов, 89 медицинских учреждений, 15 учреждений культуры, 223 административных здания, 2 344 объекта критической инфраструктуры и коммерческие помещения в Харькове», — проинформировал Терехов.
Кроме того, по его данным, в городе повреждено более 139 тысяч окон в квартирах, все уже закрыты. В местах общего пользования пострадали около 60 тысяч окон.
Городской голова отметил, что такого масштаба разрушений Харьков не испытал со времен Второй мировой.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Печальную статистику разрушений в Харькове за три года полномасштабного вторжения РФ сообщил мэр города Игорь Терехов.".