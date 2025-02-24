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Скільки будинків пошкодила РФ за три роки в Харкові: дані Терехова

Суспільство 14:42   24.02.2025
Вікторія Яковенко
Скільки будинків пошкодила РФ за три роки в Харкові: дані Терехова Фото: Ігор Терехов

Сумну статистику руйнувань у Харкові за три роки повномасштабного вторгнення РФ повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ціна нашого спротиву надзвичайно висока. За три роки повномасштабної війни росія атакувала 8 239 житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 будівель вишів, 89 медичних закладів,15 закладів культури, 223 адміністративні будівлі, 2 344 об’єкти критичної інфраструктури та комерційні приміщення у Харкові», – поінформував Терехов.

Крім цього, за його даними, у місті пошкоджено понад 139 тисяч вікон у квартирах, усі вже закриті. У місцях загального користування постраждали майже 60 тисяч вікон.

Міський голова зазначив, що такого масштабу руйнувань Харків не зазнав з часів Другої світової.

Читайте також: «Місто змінилося» – Терехов про Харків за три роки великої війни

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Скільки будинків пошкодила РФ за три роки в Харкові: дані Терехова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сумну статистику руйнувань у Харкові за три роки повномасштабного вторгнення РФ повідомив мер міста Ігор Терехов.".