Скільки будинків пошкодила РФ за три роки в Харкові: дані Терехова
Фото: Ігор Терехов
Сумну статистику руйнувань у Харкові за три роки повномасштабного вторгнення РФ повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Ціна нашого спротиву надзвичайно висока. За три роки повномасштабної війни росія атакувала 8 239 житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 будівель вишів, 89 медичних закладів,15 закладів культури, 223 адміністративні будівлі, 2 344 об’єкти критичної інфраструктури та комерційні приміщення у Харкові», – поінформував Терехов.
Крім цього, за його даними, у місті пошкоджено понад 139 тисяч вікон у квартирах, усі вже закриті. У місцях загального користування постраждали майже 60 тисяч вікон.
Міський голова зазначив, що такого масштабу руйнувань Харків не зазнав з часів Другої світової.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сумну статистику руйнувань у Харкові за три роки повномасштабного вторгнення РФ повідомив мер міста Ігор Терехов.".