Скільки будинків пошкодила РФ за три роки в Харкові: дані Терехова

Сумну статистику руйнувань у Харкові за три роки повномасштабного вторгнення РФ повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ціна нашого спротиву надзвичайно висока. За три роки повномасштабної війни росія атакувала 8 239 житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 будівель вишів, 89 медичних закладів,15 закладів культури, 223 адміністративні будівлі, 2 344 об’єкти критичної інфраструктури та комерційні приміщення у Харкові», – поінформував Терехов.

Крім цього, за його даними, у місті пошкоджено понад 139 тисяч вікон у квартирах, усі вже закриті. У місцях загального користування постраждали майже 60 тисяч вікон.

Міський голова зазначив, що такого масштабу руйнувань Харків не зазнав з часів Другої світової.