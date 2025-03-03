Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ
У селі Цупівка на Харківщині після авіаудару 24 лютого досі шукають тіло місцевого жителя, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко 3 березня.
«Увесь час на місці події тривала пошукова операція, мета якої – знайти чоловіка, котрий, ймовірно, знаходиться під завалами власного будинку. Місцеві жителі згуртувались і разом з рятувальниками намагаються відшукати та дістати його тіло. До пошукових робіт також були залучені поліцейські-кінологи зі службовими собаками. На жаль, результату поки що немає, оскільки через колосальні масштаби руйнувань неможливо швидко розібрати завали», – написав Задоренко.
Він також розповів, що двоє чоловіків досі перебувають у важкому стані.
Нагадаємо, о 10:15 24 лютого по Цупівці вдарив КАБ. Внаслідок атаки у населеному пункті спалахнули пожежі у приватному житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, господарчі приміщення, авто, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок авіаудару постраждали чотири людини. У 21-річного мешканця – акубаротравма. У 19-річної дівчини – численні осколкові поранення. Двоє чоловіків 37 та 73 років перебувають у лікарні у важкому стані: в обох вибухові травми, переломи тощо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, завали, КАБ, тело, харківщина, Цуповка;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Цупівка на Харківщині після авіаудару 24 лютого досі шукають тіло місцевого жителя, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".