Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ

У селі Цупівка на Харківщині після авіаудару 24 лютого досі шукають тіло місцевого жителя, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко 3 березня.

«Увесь час на місці події тривала пошукова операція, мета якої – знайти чоловіка, котрий, ймовірно, знаходиться під завалами власного будинку. Місцеві жителі згуртувались і разом з рятувальниками намагаються відшукати та дістати його тіло. До пошукових робіт також були залучені поліцейські-кінологи зі службовими собаками. На жаль, результату поки що немає, оскільки через колосальні масштаби руйнувань неможливо швидко розібрати завали», – написав Задоренко.

Він також розповів, що двоє чоловіків досі перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, о 10:15 24 лютого по Цупівці вдарив КАБ. Внаслідок атаки у населеному пункті спалахнули пожежі у приватному житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, господарчі приміщення, авто, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок авіаудару постраждали чотири людини. У 21-річного мешканця – акубаротравма. У 19-річної дівчини – численні осколкові поранення. Двоє чоловіків 37 та 73 років перебувають у лікарні у важкому стані: в обох вибухові травми, переломи тощо.