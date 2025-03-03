Live
  • Пн 03.03.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 41.43
  • EUR 43.11

Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ

Суспільство 16:15   03.03.2025
Вікторія Яковенко
Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Цупівка на Харківщині після авіаудару 24 лютого досі шукають тіло місцевого жителя, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко 3 березня.

«Увесь час на місці події тривала пошукова операція, мета якої – знайти чоловіка, котрий, ймовірно, знаходиться під завалами власного будинку. Місцеві жителі згуртувались і разом з рятувальниками намагаються відшукати та дістати його тіло. До пошукових робіт також були залучені поліцейські-кінологи зі службовими собаками. На жаль, результату поки що немає, оскільки через колосальні масштаби руйнувань неможливо швидко розібрати завали», – написав Задоренко.

Він також розповів, що двоє чоловіків досі перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, о 10:15 24 лютого по Цупівці вдарив КАБ. Внаслідок атаки у населеному пункті спалахнули пожежі у приватному житловому секторі. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, господарчі приміщення, авто, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок авіаудару постраждали чотири людини. У 21-річного мешканця – акубаротравма. У 19-річної дівчини – численні осколкові поранення. Двоє чоловіків 37 та 73 років перебувають у лікарні у важкому стані: в обох вибухові травми, переломи тощо.

Читайте також: «Приліт» по будинках»: перші хвилини після удару по Цупівці показали в поліції

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ
Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ
03.03.2025, 16:15
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
03.03.2025, 06:00
Пожежа на Салтівці: загинула літня жінка, п’ятьох людей евакуювали (фото)
Пожежа на Салтівці: загинула літня жінка, п’ятьох людей евакуювали (фото)
03.03.2025, 15:31
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
Харківський зоопарк звернувся до відвідувачів
02.03.2025, 10:20
«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему
«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему
03.03.2025, 14:51
Попереджав харків’ян про ТЦК у телеграмі: що призначив суд чоловіку
Попереджав харків’ян про ТЦК у телеграмі: що призначив суд чоловіку
03.03.2025, 14:24

Новини за темою:

15:34
Ранковий авіаудар по Слатиному: пошкоджені 11 будинків, наслідки (фото)
17:44
Поранена жінка – росіяни били по селу на Харківщині
13:57
Ранковий удар «шахеда» по Дергачах потрапив на камеру – відео
14:11
Хаотичні обстріли, щоб люди не могли залишатись: ситуація на Дергачівщині
16:25
Росіяни вдарили КАБами по селищу під Харковом (фото)

Ви читали новину: «Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Цупівка на Харківщині після авіаудару 24 лютого досі шукають тіло місцевого жителя, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".