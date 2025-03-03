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«Приліт» у п’ятиповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)

Події 18:57   03.03.2025
Олена Нагорна
«Приліт» у п’ятиповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)

Надзвичайники сьогодні розбирали аварійні конструкції житлової п’ятиповерхівки в Київському районі Харкова, в яку увечері 2 березня влетів російський безпілотник.

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що верхні поверхи будинку отримали значні пошкодження.

“Щоб мінімізувати ризики, рятувальники оперативно провели роботи з демонтажу аварійних конструкцій. До операції залучили верхолазів, спецтехніку з Харківського та Черкаського гарнізонів. Особливу увагу приділили усуненню найбільш небезпечних елементів фасаду, які могли загрожувати людям”, – розповіли надзвичайники.

Розбір завалів п'ятиповерхівки у Харкові 3 березня 2025 року

Розбір завалів п'ятиповерхівки у Харкові 3 березня 2025 року

Розбір завалів п'ятиповерхівки у Харкові 3 березня 2025 року

Розбір завалів п'ятиповерхівки у Харкові 3 березня 2025 року

Як повідомляли в обласній прокуратурі, 2 березня близько 22:15 російський безпілотник ударив по п’ятиповерховому будинку у Київському районі Харкова. БпЛА влучив у квартиру на п’ятому поверсі. На щастя, у помешканні ніхто не перебував. Постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї, а чоловік 58 років отримав поранення обличчя. За підрахунками мерії, пошкоджені п’ять будинків, вилетіло понад 180 вікон.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники сьогодні розбирали аварійні конструкції житлової п’ятиповерхівки в Київському районі Харкова, в яку увечері 2 березня влетів російський безпілотник.".