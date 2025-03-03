«Приліт» у п’ятиповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)
Надзвичайники сьогодні розбирали аварійні конструкції житлової п’ятиповерхівки в Київському районі Харкова, в яку увечері 2 березня влетів російський безпілотник.
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що верхні поверхи будинку отримали значні пошкодження.
“Щоб мінімізувати ризики, рятувальники оперативно провели роботи з демонтажу аварійних конструкцій. До операції залучили верхолазів, спецтехніку з Харківського та Черкаського гарнізонів. Особливу увагу приділили усуненню найбільш небезпечних елементів фасаду, які могли загрожувати людям”, – розповіли надзвичайники.
Як повідомляли в обласній прокуратурі, 2 березня близько 22:15 російський безпілотник ударив по п’ятиповерховому будинку у Київському районі Харкова. БпЛА влучив у квартиру на п’ятому поверсі. На щастя, у помешканні ніхто не перебував. Постраждали вісім людей. У трьох жінок, двох чоловіків та 6-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. У 21-річного мешканця опік шиї, а чоловік 58 років отримав поранення обличчя. За підрахунками мерії, пошкоджені п’ять будинків, вилетіло понад 180 вікон.
Читайте також: Вже тиждень у Цупівці шукають тіло чоловіка під завалами після удару КАБ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пятиэтажка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Приліт» у п’ятиповерхівку в Харкові: бійці ДСНС розбирали конструкції (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайники сьогодні розбирали аварійні конструкції житлової п’ятиповерхівки в Київському районі Харкова, в яку увечері 2 березня влетів російський безпілотник.".