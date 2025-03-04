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Вночі окупанти обстріляли комунальне підприємство в Боровій – Синєгубов

Події 08:49   04.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі окупанти обстріляли комунальне підприємство в Боровій – Синєгубов Фото: Олена Нагорна

Про обстріли, які зафіксували протягом доби, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 17:20 “приліт” зафіксували у селі Олексіївка Лозівського району. За межами населеного впала ракета, обійшлося без постраждалих.

“22:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова, вул. Поштова, 3. Внаслідок падіння БпЛА (тип встановлюється) пошкоджено фасад та скління будівлі комунального підприємства”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 08:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли, які зафіксували протягом доби, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".