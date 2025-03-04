Вночі окупанти обстріляли комунальне підприємство в Боровій – Синєгубов
Фото: Олена Нагорна
Про обстріли, які зафіксували протягом доби, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 17:20 “приліт” зафіксували у селі Олексіївка Лозівського району. За межами населеного впала ракета, обійшлося без постраждалих.
“22:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова, вул. Поштова, 3. Внаслідок падіння БпЛА (тип встановлюється) пошкоджено фасад та скління будівлі комунального підприємства”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 08:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли, які зафіксували протягом доби, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".