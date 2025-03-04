Вночі окупанти обстріляли комунальне підприємство в Боровій – Синєгубов

Про обстріли, які зафіксували протягом доби, поінформував у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 17:20 “приліт” зафіксували у селі Олексіївка Лозівського району. За межами населеного впала ракета, обійшлося без постраждалих.

“22:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова, вул. Поштова, 3. Внаслідок падіння БпЛА (тип встановлюється) пошкоджено фасад та скління будівлі комунального підприємства”, – додав начальник ХОВА.