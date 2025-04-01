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В среду в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики

Погода 12:50   01.04.2025
Виктория Яковенко
В среду в Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 2 апреля.

«Ночью и утром 2 апреля по городу и области ожидается туман, видимостью 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже в воскресенье, 6 апреля, практически повсюду в Украине распространится холодная воздушная масса.

«Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождаться возможными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом. Прогноз – предыдущий, потребуется уточнение, поэтому, как всегда, внимательно следим за ежедневным развитием синоптической ситуации», — отметили Диденко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии сообщили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 2 апреля.".