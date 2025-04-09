Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ​​ожидают дождь

Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают местами небольшой дождь и мокрый снег.

Днем местами возможен небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с.

Ночью возможны заморозки ❄️ 0-5°, температура прогреется днем ​​до 3-8° тепла.

В Харькове ночь пройдет без осадков, но днем ​​ожидают небольшой дождь🌧.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью прогнозируют заморозки ❄️ 1-3°, но днем ​​будет 6-8° тепла.