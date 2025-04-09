Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ожидают дождь
Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью ожидают местами небольшой дождь и мокрый снег.
Днем местами возможен небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с.
Ночью возможны заморозки ❄️ 0-5°, температура прогреется днем до 3-8° тепла.
В Харькове ночь пройдет без осадков, но днем ожидают небольшой дождь🌧.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Ночью прогнозируют заморозки ❄️ 1-3°, но днем будет 6-8° тепла.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 20:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".