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Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ​​ожидают дождь

Погода 20:02   09.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 10 апреля в Харькове и области: днем ​​ожидают дождь

Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают местами небольшой дождь и мокрый снег.
Днем местами возможен небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы, 15-20 м/с.
Ночью возможны заморозки ❄️ 0-5°, температура прогреется днем ​​до 3-8° тепла.

В Харькове ночь пройдет без осадков, но днем ​​ожидают небольшой дождь🌧.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Ночью прогнозируют заморозки ❄️ 1-3°, но днем ​​будет 6-8° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 20:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".