Опасная погода будет в Харькове и области и в понедельник — предупреждение
Днем в понедельник, 19 мая, в Харькове и области ожидается гроза.
Предупреждение о погодных явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии подвел итоги первой декады мая. Так, заморозки были малоблагоприятным фактором для начального развития теплолюбивых культур. При этом общее состояние большинства посевов сельскохозяйственных культур характеризовалось как хорошее и удовлетворительное.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 12:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в понедельник, 19 мая, в Харькове и области ожидается гроза.".