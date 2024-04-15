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Обрезка деревьев «под столб» в Харькове: Госэкоинспекция поддержала активистов

Общество 08:44   15.04.2024
Оксана Горун
Обрезка деревьев «под столб» в Харькове: Госэкоинспекция поддержала активистов Фото: Артем Приходько/facebook

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области установила, что от «любимого формата» обрезки, принятого в Харькове, деревья гибнут.

«Обращался с жалобой в Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области по законности обрезки главного ствола деревьев по ул. Мохнацкая 81, 83 (Индустриальный район г. Харькова). Получил ответ о том, что инспекция, осуществляя проверку изложенных в обращении фактов, установила, что действительно – произошел факт повреждения деревьев до степени прекращения роста в количестве — 9 штук и до степени не прекращения роста в количестве — 16 шт.» — сообщил харьковский экоактивист Артем Приходько.

Он опубликовал официальный ответ экоинспекции на обращение.

деревья под столб - ответ экоинспекции Приходько
Фото: Артем Приходько/facebook

«Поскольку департамент ЖКХ Харьковского городского совета сообщил инспекции, что у него отсутствует информация о проведении работ по обрезке деревьев по указанным адресам предприятиями, функционально подчиненными Департаменту, и разрешительные документы на обрезку этих деревьев, то инспекция направила соответствующий запрос в Харьковское управление полиции № 2 относительно установления причастных лиц к повреждению деревьев», — пояснил экоактивист.

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После того как полиция установит, кто же обрезал деревья до состояния столбов, экоинспекция сможет привлечь этих деятелей к ответственности.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государственная экологическая инспекция в Харьковской области установила, что от «любимого формата» обрезки, принятого в Харькове, деревья гибнут".