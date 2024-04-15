Обрізка дерев “під стовп” у Харкові: Держекоінспекція підтримала активістів
Державна екологічна інспекція в Харківській області встановила, що від “улюбленого формату” обрізки, який “у ходу” в Харкові, дерева гинуть.
“Звертався зі скаргою до Державної екологічної інспекції у Харківській області щодо законності обрізування головного стовбура дерев в по вул. Мохнацька 81, 83 (Індустріальний район м. Харкова). Отримав відповідь про те, що Інспекція здійснюючи перевірку викладених у зверненні фактів встановила, що дійсно – відбувся факт пошкодження дерев до ступеня припинення росту в кількості – 9 штук та до ступеня не припинення росту в кількості – 16 шт.” – повідомив харківський екоактивіст Артем Приходько.
Він опублікував офіційну відповідь екоінспекції на звернення.
“Оскільки департамент ЖКГ Харківської міської ради повідомив Інспекції, що в нього відсутня інформація стосовно проведення робіт з обрізання дерев за вказаними адресами, підприємствами, які функціонально підпорядковані Департаменту та дозвільні документи на обрізування цих дерев, то Інспекція направила відповідний запит до Харківського управління поліції № 2 щодо встановлення причетних осіб до пошкодження дерев”, – пояснив екоактивіст.
Читайте також: Радикальне обрізання дерев “під стовп” у Харкові: пояснення комунальників
Після того, як поліція встановить, хто ж обрізав дерева до стану стовпів, екоінспекція зможе притягти цих діячів до відповідальності.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Артем Приходько, деревья, новини Харкова, обрезка деревьев, экология;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обрізка дерев “під стовп” у Харкові: Держекоінспекція підтримала активістів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державна екологічна інспекція в Харківській області встановила, що від “улюбленого формату” обрізки, який “у ходу” в Харкові, дерева гинуть".