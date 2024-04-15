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Обрізка дерев “під стовп” у Харкові: Держекоінспекція підтримала активістів

Суспільство 08:44   15.04.2024
Оксана Горун
Обрізка дерев “під стовп” у Харкові: Держекоінспекція підтримала активістів

Державна екологічна інспекція в Харківській області встановила, що від “улюбленого формату” обрізки, який “у ходу” в Харкові, дерева гинуть.

Звертався зі скаргою до Державної екологічної інспекції у Харківській області щодо законності обрізування головного стовбура дерев в по вул. Мохнацька 81, 83 (Індустріальний район м. Харкова). Отримав відповідь про те, що Інспекція здійснюючи перевірку викладених у зверненні фактів встановила, що дійсно – відбувся факт пошкодження дерев до ступеня припинення росту в кількості – 9 штук та до ступеня не припинення росту в кількості – 16 шт.” – повідомив харківський екоактивіст Артем Приходько.

Він опублікував офіційну відповідь екоінспекції на звернення.

дерева під стовп - відповідь екоінспекції Приходька

“Оскільки департамент ЖКГ Харківської міської ради повідомив Інспекції, що в нього відсутня інформація стосовно проведення робіт з обрізання дерев за вказаними адресами, підприємствами, які функціонально підпорядковані Департаменту та дозвільні документи на обрізування цих дерев, то Інспекція направила відповідний запит до Харківського управління поліції № 2 щодо встановлення причетних осіб до пошкодження дерев”, – пояснив екоактивіст.

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Після того, як поліція встановить, хто ж обрізав дерева до стану стовпів, екоінспекція зможе притягти цих діячів до відповідальності.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Державна екологічна інспекція в Харківській області встановила, що від “улюбленого формату” обрізки, який “у ходу” в Харкові, дерева гинуть".