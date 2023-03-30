Радикальна обрізка дерев “під стовп” у Харкові: пояснення комунальників

Працівники КСП “Харківзеленбуд” роз’яснили, за яким принципом проводять обрізку дерев. Раніше на питання кронування “під стовп” звернули увагу громадськості екоактивісти та висловили думку, що таким чином комунальники завдають шкоди насадженням та порушують постанову Кабміну.

Обрізка дерев проводиться з осені до весни, розповідають у КСП “Харківзеленбуд”.

На підприємстві зазначають, що найбільш критично харків’яни сприймають омолоджувальну обрізку до основи скелетних гілок. Деякі небайдужі мешканці вважають, що ця процедура проводиться надто радикально.

“Цю процедуру ми застосовуємо виключно до старих дерев, які втратили здатність до росту. Омолодження не завдає шкоди рослині, а, навпаки, продовжує її життя. Омолодження шляхом спилювання аж до самого пенька ми проводимо для рослин, що добре витримують цю процедуру, – берези, верби білої, граба, клена, липи, осики тощо. Таким чином, ми запускаємо швидкий і рясний ріст кореневої порослі, з якої можна сформувати одно- або багатоствольні дерева”, – розповіли в “Харківзеленбуді”.

У КП стверджують, що комунальники мають великий досвід у проведенні цих робіт та завжди керуються Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

“Щодо знесення дерев, то фахівці КСП «Харківзеленбуд» видаляють лише аварійні дерева (сухостійкі, з ознаками стовбурової чи кореневої гнилі, нахилені більш ніж на 30 градусів). Якщо є найменша можливість зберегти рослині життя, будьте певні, що ми це зробимо!” – запевнили на підприємстві.