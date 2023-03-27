Обрізка дерев “під стовп” у Харкові: активістка пояснила, чим це шкідливо

У Харкові розпочали весняну обрізку дерев. Від багатьох комунальники залишили лише стволи. На вихідних фото понівечених рослин опублікував екоактивіст Артем Приходько. Тема викликала дискусію в соцмережах міста.

Приходько заявив, що такий стиль “кронування” шкодить деревам і порушує постанову Кабміну, яка нормує процес. Харків’яни у коментарях до посту Приходька та в телеграм-каналі МГ “Об’єктив” розділилися на два табори. Одні підтримують перетворення дерев на “живі стовпи”, вважаючи, що відсутність старих висохлих гілок забезпечує безпеку. Інші вважають, що подібна обрізка повільно вбиває рослини. Свою думку у коментарях до повідомлення Приходька висловила екоактивістка, яка багато років займається питаннями дерев у Харкові – Ірина Кравченко.

Вона пояснила, що залишені без гілок дерева голодують і хворіють. А нові гілки, які відростуть, будуть тендітними.

“При правильній обрізці дерев рідко видаляється понад 1/3 крони, що не сильно впливає на здатність крони виробляти поживні речовини. Коли видаляється уся крона, це порушує добре сформоване в дорослого дерева співвідношення розміру кореневої системи до крони та тимчасово припиняє можливість дерева харчуватися. Дерево впадає в шок і змушено швидко випускати нові пагони, щоб не вмерти від голоду”, – пояснила Кравченко.

Вона також зазначила, що таке “кронування” не допомагає контролювати висоту дерев.

“Дерева швидко знову відростають. Нових пагонів набагато більше, ніж у дерева при нормальному рості, і вони ростуть так швидко, що дерево повертається до своєї первісної висоти за короткий проміжок часу. Тому ці пагони дуже тендітні та легко відламуються”, – пояснила вона.

Зрештою обрізані “під стовп” дерева хворіють. Великі зрізи вимагають багато часу на загоєння. У цей момент дерева вразливі для шкідників та гнилі.