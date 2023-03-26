По-звірячому обрубані дерева: екоактивіст заявив, що у Харкові порушують закон

Екоактивіст Артем Приходько, який організував акцію “Чисті Уди”, обурився роботою харківських “зеленбудівців”, що знову взялися обрізати дерева до стовбура.

“Харків – місто понівечених дерев. Отже, Харків, можна негласно назвати містом обрубаних по звірячому дерев. Майже по всьому місту комунальні структури продовжують залишати стовбури від дерев. Зрізана майже уся крона з дерев здовж Салтівського шосе поблизу хлібзаводу. Постановою Кабінету міністрів N 599 від 8 квітня 1999 року заборонено зрізати з дерева більше третини крони за один раз. Але харківські рубачі не звертають уваги на закони України. Їм головне — напиляти побільше“, – заявив Приходько на своїй сторінці у фейсбуці та додав доклав фото залишків колись зелених насаджень.

Екоактивіст заявив, що таким чином дерева знищать, “допомагаючи зовнішньому ворогові, який прагне зруйнувати весь Харків”.

Раніше про те, що така обрізка лише шкодить, неодноразово заявляли вчені.

“Те, що роблять харківські комунальники з деревами, – це не зовсім кронування, і жодної користі ні деревам, ні людям не несе. Адже зрізаючи гілки, вони залишають на деревах рани, до яких потрапляє інфекція, а ослаблені дерева заселяють шкідливі комахи. Я не бачу в цьому сенсу ні з наукової точки зору, ні з обивательської. Дерева не стають безпечнішими, тому що в них все одно гниль усередині, частини стовбура можуть впасти при сильному вітрі”, – оцінювала роботу місцевих комунальників у коментарі Kharkiv Today ще у 2018 році докторка сільськогосподарських наук, професорка, академікиня лісової академії наук України, завідувачка лабораторії захисту лісу українського НДІ Лісової академії наук України, завідувачка лабораторії захисту лісу Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Валентина Мєшкова.