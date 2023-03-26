Зверски обрубленные деревья: экоактивист заявил, что в Харькове нарушают закон

Экоактивист Артем Приходько, организовавший акцию «Чистые Уды», возмутился работой харьковских «зеленстроевцев», которые опять взялись обрезать деревья до состояния ствола.

«Харьков — город изуродованных деревьев. В общем, Харьков, можно негласно назвать городом зверски обрубленных деревьев. Почти по всему городу коммунальные структуры продолжают оставлять от деревьев стволы. Срезана почти вся крона с деревьев вдоль Салтовского шоссе вблизи хлебозавода. Постановлением Кабинета министров N 599 от 8 апреля 1999 года запрещено срезать с дерева более трети кроны за один раз. Но харьковские «рубачи» не обращают внимания на законы Украины. Им главное – напилить побольше», — заявил Приходько на своей странице в facebook и приложил фото «остовов» некогда зеленых насаждений.

Экоактивист заявил, что таким образом деревья уничтожат, «помогая внешнему врагу, стремящемуся разрушить весь Харьков».

Ранее о том, что такая обрезка только вредит, не раз заявляли ученые.

«То, что делают харьковские коммунальщики с деревьями, – это не совсем кронирование, и никакой пользы ни деревьям, ни людям не несет. Ведь срезая ветки, они оставляют на деревьях раны, в которые попадает инфекция, а ослабленные деревья заселяют вредные насекомые. Я не вижу в этом смысла ни с научной точки зрения, ни с обывательской. Деревья не становятся безопаснее, потому что у них все равно гниль внутри, части ствола могут упасть при сильном ветре», — оценивала работу местных коммунальщиков в комментарии Kharkiv Today еще в 2018 году доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик лесной академии наук Украины, заведующая лабораторией защиты леса украинского НИИ Лесной академии наук Украины, заведующая лабораторией защиты леса Украинского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого Валентина Мешкова.