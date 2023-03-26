Харьковские поджигатели идут на рекорд: за сутки 77 раз горело в экосистемах

За минувшие сутки в Харьковской области случилось 89 пожаров, из них 77 — на открытых территориях и в природных экосистемах.

Причиной подобного «огненного шторма» традиционно становятся люди, которые выжигают сухостой и мусор, а вместе с ними уничтожают природу.

«Из 89 пожаров, которые произошли в сутки, 77 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила более 50 га. Горела прошлогодняя сухая трава, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность, умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За предыдущие сутки подобных пожаров было 57. Ранее ГСЧС Украины уже обращалась к «весенним пироманам» с настоятельной просьбой хотя бы во время полномасштабной войны прекратить усложнять жизнь спасателям.

«В условиях полномасштабной войны в Украине такие пожары становятся дополнительной нагрузкой на специалистов ГСЧС. Вместо ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей, чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. Не помогайте врагу», — взывали к сознательности граждан спасатели.