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Харьковские поджигатели идут на рекорд: за сутки 77 раз горело в экосистемах

Происшествия 10:01   26.03.2023
Оксана Горун
Харьковские поджигатели идут на рекорд: за сутки 77 раз горело в экосистемах

За минувшие сутки в Харьковской области случилось 89 пожаров, из них 77 — на открытых территориях и в природных экосистемах.

Причиной подобного «огненного шторма» традиционно становятся люди, которые выжигают сухостой и мусор, а вместе с ними уничтожают природу.

«Из 89 пожаров, которые произошли в сутки, 77 возникли в природных экосистемах и на открытых территориях. Общая площадь, выжженная огнем, составила более 50 га. Горела прошлогодняя сухая трава, кустарники и камыши. Причиной возникновения этих пожаров остается человеческая халатность, умышленное выжигание сухой растительности или сжигание мусора», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За предыдущие сутки подобных пожаров было 57. Ранее ГСЧС Украины уже обращалась к «весенним пироманам» с настоятельной просьбой хотя бы во время полномасштабной войны прекратить усложнять жизнь спасателям.

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    • «В условиях полномасштабной войны в Украине такие пожары становятся дополнительной нагрузкой на специалистов ГСЧС. Вместо ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей, чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. Не помогайте врагу», — взывали к сознательности граждан спасатели.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 10:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области случилось 89 пожаров, из них 77 — на открытых территориях и в природных экосистемах".