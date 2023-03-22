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На Харьковщине случилось восемь пожаров в экосистемах — начали жечь сухостой

Происшествия 08:48   22.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине случилось восемь пожаров в экосистемах — начали жечь сухостой

Из 12 пожаров, случившихся за сутки, восемь связаны с «любимым весенним развлечением» жителей Харьковской области — выжиганием прошлогодней травы и листьев.

«Из 12 пожаров, которые произошли в сутки, восемь возникли в природных экосистемах. Горела прошлогодняя сухая трава и кустарники. Самый большой, площадью 2 га, случился в районе ул. Бучмы в Харькове. С огнем боролись в течение почти 2,5 часа 2 отделения 22-й ГСПЧ. Причиной возникновения подобных возгораний обычно становится умышленное выжигание сухостоя или неосторожное обращение с огнем», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее спасатели уже обращались к украинцам с просьбой не создавать своими поджогами дополнительные трудности во время войны.

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    • «В условиях полномасштабной войны в Украине такие пожары становятся дополнительной нагрузкой на специалистов ГСЧС. Вместо ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей, чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. Не помогайте врагу. Такие безответственные действия несут негативные последствия для окружающей среды, уничтожают живую природу, угрожают здоровью и жизни граждан! Напоминаем, что за выжигание сухой растительности предусмотрена административная и уголовная ответственность», — предупредили в ГСЧС Украины.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 12 пожаров, случившихся за сутки, восемь связаны с «любимым весенним развлечением» жителей Харьковской области — выжиганием прошлогодней травы и листьев".