На Харківщині сталося вісім пожеж в екосистемах – почали палити сухостій

З 12 пожеж, що трапилися за добу, вісім пов’язані з “улюбленою весняною розвагою” мешканців Харківської області – випалюванням торішньої трави та листя.

“З 12 пожеж, які сталися за добу, вісім виникли у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава та чагарники. Найбільша, площею 2 га, трапилась в районі вул. Бучми у Харкові. З вогнем боролись протягом майже 2,5 години 2 відділення 22-ї ДРПЧ. Причиною виникнення подібних загорянь зазвичай стає навмисне випалювання сухостою чи необережне поводження з вогнем”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше рятувальники вже зверталися до українців із проханням не створювати своїми підпалами додаткових труднощів під час війни.

“В умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Не допомагайте ворогу. Такі безвідповідальні дії несуть негативні наслідки для довкілля, знищують живу природу, загрожують здоров’ю та життю громадян! Нагадуємо, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність!“, — попередили в ДСНС України.