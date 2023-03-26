Харківські палії йдуть на рекорд: за добу 77 разів горіло в екосистемах

Минулої доби в Харківській області сталося 89 пожеж, з них 77 – на відкритих територіях та в природних екосистемах.

Причиною такого “вогняного шторму” традиційно стають люди, які випалюють сухостій та сміття, а разом з ними знищують природу.

” З 89 пожеж, що трапились за добу, 77 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 50 га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності, чи спалювання сміття”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

За попередню добу подібних пожеж було 57. Раніше ДСНС України вже зверталася до “весняних піроманів” із наполегливим проханням хоча б під час повномасштабної війни припинити ускладнювати життя рятувальникам.

“В умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків військової агресії РФ та порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Не допомагайте ворогові”, – намагалися достукатися до свідомості громадян рятувальники.