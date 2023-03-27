Обрезка деревьев «под столб» в Харькове: активистка пояснила, чем это вредно
В Харькове начали весеннюю обрезку деревьев. От многих коммунальщики оставили только стволы. На выходных фото изуродованных растений опубликовал экоактивист Артем Приходько. Тема вызвала дискуссию в соцсетях города.
Приходько заявил, что такой стиль «кронирования» вредит деревьям и нарушает постановление Кабмина, нормирующее процесс. Харьковчане в комментариях к посту Приходько и в telegram-канале МГ «Объектив» разделились на два лагеря. Одни поддерживают превращение деревьев в «живые столбы», считая, что отсутствие старых высохших ветвей обеспечивает безопасности. Другие же считают, что подобная обрезка медленно убивает растения. Свое мнение в комментариях к сообщению Приходько высказала экоактивистка, которая много лет занимается вопросами деревьев в Харькове — Ирина Кравченко.
Она пояснила, что оставленные без веток деревья голодают и болеют. А новые ветви, которые отрастут, будут хрупкими.
«При правильной обрезке деревьев редко удаляется более 1/3 кроны, что не сильно отражается на способности кроны производить питательные вещества. Когда удаляется вся крона, это нарушает хорошо сформировавшееся у взрослого дерева соотношение размера корневой системы к кроне и временно прекращает возможность дерева питаться. Дерево впадает в шок и вынужденно быстро выпускать новые побеги, чтобы не умереть от голода. Слабые водяные побеги. Водяные побеги, прорастающие из спящих почек, гораздо слабее выросших ветвей», — написала Кравченко.
Она также отметила, что подобное «кронирование» не помогает контролировать высоту деревьев.
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«Деревья быстро снова отрастают. Новых побегов гораздо больше, чем у деревьев при нормальном росте, и они растут так быстро, что дерево возвращается к своей первоначальной высоте за короткий промежуток времени. Поэтому эти побеги очень хрупкие и легко отламываются», — пояснила она.
В конце концов обрезанные «под столб» деревья болеют. Большие срезы требуют много времени на заживление. В этот момент деревья уязвимы для вредителей и гнили.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали весеннюю обрезку деревьев. От многих коммунальщики оставили только стволы. На выходных фото изуродованных растений опубликовал экоактивист Артем Приходько. Тема вызвала дискуссию в соцсетях города".