В Харькове обрезали деревья: экологи установили виновного
2 декабря экологи обнаружили гражданина, который осуществлял самовольное удаление и обрезку деревьев на улице Непокоренных.
«Такие действия являются нарушением Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» и Закона Украины «О растительном мире». К административной ответственности привлечен виновный и предъявлена претензия, сумма которой составляет более 23 тыс. гривен», — сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
Напомним, осенняя высадка декоративных деревьев продолжается в Харькове. Еще 26 обычных или остролистных кленов посадили на улице Максимилиановской в центре города. Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности, вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного остролистного клена стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листву или совсем погибает. Пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко считает, что наоборот. По его словам, клен остролистный – это то дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку.
Новости по теме:
5 декабря 2025 в 14:45