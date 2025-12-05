Live

В Харькове обрезали деревья: экологи установили виновного

Общество 14:45   05.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове обрезали деревья: экологи установили виновного Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

2 декабря экологи обнаружили гражданина, который осуществлял самовольное удаление и обрезку деревьев на улице Непокоренных.

«Такие действия являются нарушением Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» и Закона Украины «О растительном мире». К административной ответственности привлечен виновный и предъявлена ​​претензия, сумма которой составляет более 23 тыс. гривен», — сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Напомним, осенняя высадка декоративных деревьев продолжается в Харькове. Еще 26 обычных или остролистных кленов посадили на улице Максимилиановской в ​​центре города. Какие виды деревьев высаживать в Харькове, в частности, вдоль дорог, зеленстроевцы обсуждали на совещаниях с экспертами. Один из них, ботаник Юрий Бенгус, ранее рассказал МГ «Объектив», что от привычного остролистного клена стоило бы отказаться, потому что он уже не выдерживает харьковскую жару — подсыхает, теряет листву или совсем погибает. Пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко считает, что наоборот. По его словам, клен остролистный – это то дерево, которое очень хорошо выдерживает урбанистическую нагрузку.

Автор: Виктория Яковенко
