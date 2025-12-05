У Харкові обрізали дерева: екологи встановили винного
2 грудня екологи виявили громадянина, який здійснював самовільне видалення та обрізку дерев на вулиці Нескорених.
«Такі дії є порушенням Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Закону України «Про рослинний світ». До адміністративної відповідальності притягнуто винну особу та пред’явлено претензію сума якої становить понад 23 тис. Гривень», – повідомили в Державній екологічній інспекції в Харківській області.
Нагадаємо, осіння висадка декоративних дерев триває у Харкові. Ще 26 звичайних чи гостролистих кленів посадили на вулиці Максиміліанівській, що в центрі міста. Які види дерев висаджувати у Харкові, зокрема вздовж доріг, зеленбудівці обговорювали на нарадах з експертами. Один із них, ботанік Юрій Бенгус, раніше розповів МГ «Об’єктив», що від звичного гостролистого клена варто було б відмовитися, бо він уже не витримує харківську спеку — підсихає, втрачає листя або зовсім гине. Речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко вважає, що навпаки. За його словами, клен гостролистий – це те дерево, яке дуже гарно витримує урбаністичне навантаження урбаністичне.
