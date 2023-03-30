Радикальная обрезка деревьев «под столб» в Харькове: объяснение коммунальщиков

Работники КСП «Харьковзеленстрой» разъяснили, по какому принципу проводят обрезку деревьев. Ранее на вопрос кронирования «под столб» обратили внимание общественности экоактивисты и высказали мнение, что таким образом коммунальщики наносят вред насаждениям и нарушают постановление Кабмина.

Обрезка деревьев проводится с осени до весны, рассказывают в КСП «Харьковзеленстрой».

На предприятии отмечают, что наиболее критично харьковчане воспринимают омолаживающую обрезку до основания скелетных ветвей. Некоторые неравнодушные жители считают, что эта процедура проводится слишком радикально.

«Эту процедуру мы применяем исключительно к старым деревьям, которые потеряли способность к росту. Омоложение не наносит вреда растению, а, наоборот, продлевает его жизнь. Омоложение путем спиливания до самого пенька мы проводим для растений, которые хорошо выдерживают эту процедуру, — березы, ивы белой, граба, клена, липы, осины и др. Таким образом, мы запускаем быстрый и обильный рост корневой поросли, из которой можно сформировать одно- или многоствольные деревья», — рассказали в «Харьковзеленстрое».

В КП утверждают, что коммунальщики имеют большой опыт в проведении этих работ и всегда руководствуются Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, утвержденными Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

«Что касается сноса деревьев, то специалисты КСП «Харьковзеленстрой» удаляют только аварийные деревья (сухостойные, с признаками стволовой или корневой гнили, наклоненные более чем на 30 градусов). Если есть малейшая возможность сохранить растению жизнь, будьте уверены, что мы это сделаем!» — заверили на предприятии.