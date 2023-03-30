Радикальная обрезка деревьев «под столб» в Харькове: объяснение коммунальщиков
Работники КСП «Харьковзеленстрой» разъяснили, по какому принципу проводят обрезку деревьев. Ранее на вопрос кронирования «под столб» обратили внимание общественности экоактивисты и высказали мнение, что таким образом коммунальщики наносят вред насаждениям и нарушают постановление Кабмина.
Обрезка деревьев проводится с осени до весны, рассказывают в КСП «Харьковзеленстрой».
На предприятии отмечают, что наиболее критично харьковчане воспринимают омолаживающую обрезку до основания скелетных ветвей. Некоторые неравнодушные жители считают, что эта процедура проводится слишком радикально.
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«Эту процедуру мы применяем исключительно к старым деревьям, которые потеряли способность к росту. Омоложение не наносит вреда растению, а, наоборот, продлевает его жизнь. Омоложение путем спиливания до самого пенька мы проводим для растений, которые хорошо выдерживают эту процедуру, — березы, ивы белой, граба, клена, липы, осины и др. Таким образом, мы запускаем быстрый и обильный рост корневой поросли, из которой можно сформировать одно- или многоствольные деревья», — рассказали в «Харьковзеленстрое».
В КП утверждают, что коммунальщики имеют большой опыт в проведении этих работ и всегда руководствуются Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, утвержденными Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
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«Что касается сноса деревьев, то специалисты КСП «Харьковзеленстрой» удаляют только аварийные деревья (сухостойные, с признаками стволовой или корневой гнили, наклоненные более чем на 30 градусов). Если есть малейшая возможность сохранить растению жизнь, будьте уверены, что мы это сделаем!» — заверили на предприятии.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КСП «Харьковзеленстрой» разъяснили, по какому принципу проводят обрезку деревьев. Ранее на вопрос кронирования «под столб» обратили внимание общественности экоактивисты и высказали мнение, что таким образом коммунальщики наносят вред насаждениям и нарушают постановление Кабмина.".