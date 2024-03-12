Качок, постраждалих через викид нафти до річок Харкова, лікували і випускають

Волонтери Харкова намагалися врятувати диких качок, які постраждали після удару росіян по нафтобазі на Немишлі та викиду нафтопродуктів до річок міста.

Про це розповів на своїй сторінці волонтер Артем Приходько.

«За останні три тижні у клініку «Центр клінічної ветеринарії» поступили на лікування 9 птахів. На жаль, п’ятьом із них не можна було допомогти, і вони загинули через сильне отруєння продуктами нафтопереробки. Ще чотири пташки наразі перебувають у клініці. Три самця та одна самочка», -розповіла напередодні ветеринарний лікар Анастасія Доманська.

Двох самців вже можуть випустити у природу найближчим часом, тому що вони повністю відновилися, відновили пір’яний покрив та шкіру на лапках, зазначила лікар-орнітолог.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.