Уток, пострадавших из-за выброса нефти в реки Харькова, вылечили и выпускают
Волонтеры Харькова пытались спасти диких уток, пострадавших после удара россиян по нефтебазе на Немышле и выброса нефтепродуктов в реки города.
Об этом рассказал на своей странице волонтер Артем Приходько.
«За последние три недели в клинику «Центр клинической ветеринарии» поступило на лечение 9 птиц. К сожалению, пятерым из них нельзя было помочь, и они погибли из-за сильного отравления продуктами нефтепереработки. Еще четыре птички находятся в клинике. Три самца и одна самочка», – рассказала накануне ветеринарный врач Анастасия Доманская.
Двух самцов уже могут выпустить в природу в ближайшее время, потому что они полностью восстановились, восстановили перья и кожу на лапках, отметила врач-орнитолог.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
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По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: активист, Анастасия Доманская, Артем Приходько, ветеринар, волонтер, врач, выброс, лечение, нефтепродукт, орнитолог, отравление, птицы, река, утка, Харьков, экологическая катастрофа;
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 16:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры Харькова пытались спасти диких уток, пострадавших после удара россиян по нефтебазе на Немышле и выброса нефтепродуктов в реки города.".