Консул РФ у Харкові завербував агента для ФСБ

У СБУ заявили про затримання чотирьох агентів ФСБ внаслідок спецоперації в Харківській та Донецькій областях. Ще четверо зараз на території РФ. Група готувала ракетні удари по об’єктах “Укрзалізниці”.

“СБУ знешкодила агентурну групу фсб, яка готувала ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці та підбирала кадри в адміністрації окупантів. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях”, – повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

За інформацією СБУ, до складу групи входило вісім осіб – усі місцеві.

“За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом рф у Харкові”, – зазначив Дехтяренко.

Один із ворожих агентів використав для прикриття статус помічника чинного народного депутата України та журналіста.

Завданням агентів був збір інформації про місцезнаходження Сил оборони, а також маршрути руху військових ешелонів та розташування об’єктів залізниці, де розвантажують техніку для ЗСУ. Також агентура ворога розвідувала місця розміщення складів БК, позицій та фортифікацій Сил оборони.

“Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі”, – повідомили в пресслужбі СБУ.

Ще чотири особи опинилися на території РФ. Контррозвідники СБУ вже побували вдома у фігурантів справи та виявили там “стандартний набір фаната “русского мира” – символіку РФ, георгіївські стрічки та зброю.

Усіх агентів ворога підозрюють у держзраді. Затриманих відправили до СІЗО.