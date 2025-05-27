Нацелил пистолет на копа – НПУ задержала вооруженного мужчину на Харьковщине

На Харьковщине мужчина угрожал полицейскому пистолетом во время задержания.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле правоохранители установили местонахождение мужчины, подозреваемого в ряде имущественных преступлений на территории Савинской и Балаклейской громад.

«Во время задержания 40-летний мужчина вел себя дерзко и угрожал работникам полиции предметом, внешне похожим на пистолет, который нацелил в сторону одного из полицейских. Профессиональными и слаженными действиями сотрудникам полиции злоумышленника удалось обезоружить и задержать», — рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

«По выводам экспертов, изъятым оказалось боевое нестандартное нарезное огнестрельное оружие системы Макарова с уничтоженными серией и номером», — уточнили в полиции.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Сейчас он – в СИЗО.