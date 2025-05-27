Нацелил пистолет на копа – НПУ задержала вооруженного мужчину на Харьковщине
На Харьковщине мужчина угрожал полицейскому пистолетом во время задержания.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в апреле правоохранители установили местонахождение мужчины, подозреваемого в ряде имущественных преступлений на территории Савинской и Балаклейской громад.
«Во время задержания 40-летний мужчина вел себя дерзко и угрожал работникам полиции предметом, внешне похожим на пистолет, который нацелил в сторону одного из полицейских. Профессиональными и слаженными действиями сотрудникам полиции злоумышленника удалось обезоружить и задержать», — рассказали правоохранители.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.
«По выводам экспертов, изъятым оказалось боевое нестандартное нарезное огнестрельное оружие системы Макарова с уничтоженными серией и номером», — уточнили в полиции.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Сейчас он – в СИЗО.
Читайте также: В Харькове стреляли в автобус: что известно полиции (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, пистолет, подозрение, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нацелил пистолет на копа – НПУ задержала вооруженного мужчину на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина угрожал полицейскому пистолетом во время задержания.".