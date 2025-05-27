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В Харькове стреляли в автобус: что известно полиции (фото)

Происшествия 07:28   27.05.2025
Оксана Горун
В Харькове стреляли в автобус: что известно полиции (фото)

В Харькове, на улице Академика Барабашова, около 18:20 26 мая прогремел выстрел. Пуля разбила стекло рейсового автобуса.

Об этом очевидцы происшествия сообщили в полицию.

«Согласно сообщению, на улице Академика Барабашова неизвестные, находясь в автомобиле, произвели выстрел, вероятно, из пневматического оружия по рейсовому автобусу. В результате происшествия было повреждено стекло транспортного средства. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

обстреляли автобус в Харькове из пневматического оружия 2

Вчера на месте работала следственно-оперативная группа полиции, опрашивали свидетелей. В харьковских Telegram-каналах 26 мая писали, что поврежден автобус №272.

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Отметим, что это не первый случай стрельбы по городскому транспорту в Харькове за последние месяцы. Прежде, 25 марта вечером, неизвестные устроили стрельбу в Салтовском районе. Инцидент произошел на проспекте Льва Ландау. Несколько выстрелов пришлись по двум пассажирским автобусам, которые направлялись в сторону автотранспортного предприятия.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 07:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, на улице Академика Барабашова, около 18:20 26 мая прогремел выстрел. Пуля разбила стекло рейсового автобуса".